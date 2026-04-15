 Обстріл Одеської області 15 квітня

Через обстріли порту на Одещині горіли склади та адмінбудівлі

Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: ДСНС

Вночі 14 квітня російські війська знову атакували південь Одеської області «Шахедами». Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок влучань виникли пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

Як повідомли в ДСНС, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наразі триває огляд пошкоджень і ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, що напередодні російські війська також атакували безпілотниками об’єкти морської інфраструктури на Одещині. Тоді внаслідок атаки було кілька влучань на території порту.

