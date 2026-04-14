 Атака на порт в Ізмаїлі 14 квітня: фото

Росія атакувала порт в Ізмаїлі: пошкоджено цивільне судно та обладнання

Атака на порт в Ізмаїлі 14 квітня. Фото: ДСНС

Вночі 14 квітня російські війська вдарили безпілотниками по об’єктах морської інфраструктури в Ізмаїлі на Одещині. Внаслідок атаки зафіксовано кілька влучань на території порту.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України.

Пошкоджень зазнали цивільне судно під прапором Панами, причал, баржа та портове обладнання. Попри обстріл, об’єкт критичної інфраструктури продовжує працювати стабільно, на місці тривають відновлювальні роботи.

«Цієї ночі Росія атакувала об'єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі ударними безпілотниками. Зафіксовано кілька влучань по території порту... Пошкоджено окремі елементи інфраструктури та обладнання, судно під прапором Панами. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа, яку оперативно ліквідували», — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, обійшлося без постраждалих. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару також зруйновано будівлю СТО, де виникла пожежа. Вогонь знищив два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Окрім цього, пошкоджень зазнали дахи шести приватних будинків і автомобіль швидкої допомоги.

Нагадаємо, що 10 квітня російські війська також атакували безпілотниками порт та енергетику Одещини. Тоді були пошкоджені порожні резервуари та обладнання одного з портів.

