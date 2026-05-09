 РФ атакувала Україну балістикою та безпілотниками: є загиблі та поранені

РФ атакувала Україну балістикою та безпілотниками: є загиблі та поранені

Наслідки атаки по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВАНаслідки атаки по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 9 травня російська армія запустила по Україні 43 безпілотники та одну балістичну ракету.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними військових, Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами «Пародія». Безпілотники летіли з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово, що в РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряною обороною було збито або подавлено 34 російські БпЛА на півдні, півночі та сході України.

Водночас, як стверджують у Повітряних Силах, зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів у ніч проти 9 травня загинуло двоє людей, ще двоє — дістали поранень. Загалом росіяни майже 20 разів атакували два райони області артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині росіяни цілили по районному центру, Марганецькій та Червоногригорівській громаді. Повідомляється про пошкоджену інфраструктуру, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки. Там загинув 35-річний чоловік, а 39-річну жінку шпиталізували у важкому стані. 31-річний чоловік, який постраждав унаслідок атаки, лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, за даними ОВА, окупанти били по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Під обстріл потрапило підприємство та сільськогосподарська техніка.є

Під ударом опинилася й Запорізька область. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 738 ударів по 31 населеному пункту області. Росіяни атакували населені пункти безпілотниками та артилерією.

За його словами, станом на 7:00 9 травня надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

На Харківщині армія РФ атакувала безпілотниками різних типів 17 населених пунктів. Внаслідок обстрілу в селі Рясне Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік. Також медики надали допомогу 75-річному чоловіку, який 4 травня постраждав у селі Іванівка Чугуївського району.

Як повідомили в ОВА, в області пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема їдальня, приватні будинки, автомобілі, ринок, електромережі, цивільне підприємство та елеватор. Крім того, у місті Барвінкове росіяни поцілили по залізничній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що після оголошеного Кремлем так званого «перемир’я» російські війська продовжують штурми, обстріли та атаки дронами по українських позиціях.

