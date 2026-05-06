 Російська атака на склад Varus у Дніпрі 5 травня

У Дніпрі російський удар зруйнував склад Varus: є загиблі та поранені працівники

Російська атака на склад Varus у Дніпрі, фото з Фейсбукvarus.ua

Увечері 5 травня російські війська вдарили по Дніпру та поцілили у розподільчий центр супермаркетів Varus.

Про це повідомляє компанія Varus.

Внаслідок атаки загинули співробітники, які займалися логістикою та доставкою продуктів. Співвласник компанії Руслан Шостак повідомив, що за життя ще кількох поранених зараз борються лікарі — вони у важкому стані.

Сама будівля центру сильно пошкоджена. Через це мережа попереджає покупців, що в магазинах може поменшати товарів, а нові поставки продуктів ітимуть із затримками.

В компанії наголосили, що смерть працівників — це найстрашніша та непоправна втрата.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав «абсолютним цинізмом» масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні на тлі заяв Кремля про «тишу» напередодні 9 травня.

