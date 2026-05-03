 У Миколаєві перевірять місця поховань загиблих захисників

  • неділя

    3 травня, 2026

  • 15°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 травня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 15° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Порвані прапори й безлад: на кладовищах у Миколаєві перевірять стан могил захисників

  • на русском

  • 2000 + Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Кладовище у Баштанці. Ілюстраційне фото МикВістіКладовище у Баштанці. Ілюстраційне фото МикВісті

У Миколаєві перевірять стан могил загиблих військових і посилять контроль за порядком на кладовищах.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, після отриманих фото з місць поховань виявили низку проблем — зокрема пошкоджені прапори, окремі ділянки без належного догляду та випадки безладу.

Реклама

«Але є речі, які не можна залишати поза увагою: порвані прапори, окремі місця без належного догляду, випадки безладу. Такі моменти не мають бути там, де вшановують наших героїв», — зазначив він.

Міський голова доручив провести додаткову перевірку стану прапорів і забезпечити їх своєчасну заміну. Також у місті планують посилити контроль за утриманням кладовищ.

Окрему увагу приділять системному догляду за могилами, за якими родичі не можуть доглядати самостійно. Ритуальній службі доручили впродовж місяця підготувати та реалізувати відповідний план заходів.

«Повага до полеглих складається з деталей. І саме на них зараз робимо додатковий акцент», — наголосив Олександр Сєнкевич.

Контроль за виконанням цих доручень міський голова залишив за собою.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують встановлювати надгробки на покинутих могилах загиблих Захисників і Захисниць України. Відповідні зміни до порядку вшанування полеглих воїнів підтримали на засіданні виконавчому 28 січня.

Проєкт рішення передбачає оновлення чинного документа, який регулює встановлення надгробків на секторах почесних військових поховань на кладовищах. Йдеться не лише про могили, де родини звертаються із заявами, а й про випадки, коли місця поховань залишаються без догляду.

Останні новини про: Війна в Україні

Поліція показала наслідки ракетного удару по Миколаєву: пошкоджені десятки будинків і авто
В Україну з Білорусі залетіла повітряна куля для посилення сигналу БпЛА, — ДПСУ
Цілили в ангар, — Кім розповів про наслідки ракетного удару по Миколаєву
Реклама
Читайте також:
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Цілили в ангар, — Кім розповів про наслідки ракетного удару по Миколаєву
В Україну з Білорусі залетіла повітряна куля для посилення сигналу БпЛА, — ДПСУ
Поліція показала наслідки ракетного удару по Миколаєву: пошкоджені десятки будинків і авто

Цілили в ангар, — Кім розповів про наслідки ракетного удару по Миколаєву

4 години тому

В Україну з Білорусі залетіла повітряна куля для посилення сигналу БпЛА, — ДПСУ

Головне сьогодні