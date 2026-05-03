Порвані прапори й безлад: на кладовищах у Миколаєві перевірять стан могил захисників

Кладовище у Баштанці. Ілюстраційне фото МикВісті

У Миколаєві перевірять стан могил загиблих військових і посилять контроль за порядком на кладовищах.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, після отриманих фото з місць поховань виявили низку проблем — зокрема пошкоджені прапори, окремі ділянки без належного догляду та випадки безладу.

«Але є речі, які не можна залишати поза увагою: порвані прапори, окремі місця без належного догляду, випадки безладу. Такі моменти не мають бути там, де вшановують наших героїв», — зазначив він.

Міський голова доручив провести додаткову перевірку стану прапорів і забезпечити їх своєчасну заміну. Також у місті планують посилити контроль за утриманням кладовищ.

Окрему увагу приділять системному догляду за могилами, за якими родичі не можуть доглядати самостійно. Ритуальній службі доручили впродовж місяця підготувати та реалізувати відповідний план заходів.

«Повага до полеглих складається з деталей. І саме на них зараз робимо додатковий акцент», — наголосив Олександр Сєнкевич.

Контроль за виконанням цих доручень міський голова залишив за собою.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують встановлювати надгробки на покинутих могилах загиблих Захисників і Захисниць України. Відповідні зміни до порядку вшанування полеглих воїнів підтримали на засіданні виконавчому 28 січня.

Проєкт рішення передбачає оновлення чинного документа, який регулює встановлення надгробків на секторах почесних військових поховань на кладовищах. Йдеться не лише про могили, де родини звертаються із заявами, а й про випадки, коли місця поховань залишаються без догляду.