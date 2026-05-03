Після атаки на Миколаїв у лікарні п’ятеро постраждалих, пошкоджені будинки

Вражаюче! Цей матеріал прочитали вже понад 5,000 відвідувачів!

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне

Кількість постраждалих, внаслідок балістичного удару по Миколаєву 3 травня, збільшилася до пʼятьох.

Вони перебувають у лікарні, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, госпіталізували трьох чоловіків та двох жінок. Також є пошкодження приватних будинків.

Нагадаємо, що вчора та сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.