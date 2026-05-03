Після атаки на Миколаїв у лікарні п’ятеро постраждалих, пошкоджені будинки
- Марія Хаміцевич
12:20, 03 травня, 2026
Кількість постраждалих, внаслідок балістичного удару по Миколаєву 3 травня, збільшилася до пʼятьох.
Вони перебувають у лікарні, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, госпіталізували трьох чоловіків та двох жінок. Також є пошкодження приватних будинків.
Нагадаємо, що вчора та сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.
