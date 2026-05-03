У Миколаєві через удар балістики постраждали двоє людей
- Новини Миколаєва
- Марія Хаміцевич
10:10, 03 травня, 2026
У Миколаєві внаслідок балістичного удару, вранці 3 травня, відомо про двох постраждалих.
Людям надають всю необхідну медичну допомогу, зазначили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, після атаки зафіксували пошкодження житлових будинків — вибиті вікна та пошкоджені дахи.
«Міські служби разом з Адміністрацією району обстежують прилеглий сектор», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора та сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.
