Дрон атакував службове авто підприємства в Херсоні: є загиблий і поранені

Російський дрон атакував службове авто в Херсоні. Ілюстраційне фото: ukrinform.ua

У неділю, 3 травня, росіяни атакували службовий автомобіль одного з підприємств у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, близько 05:40 російський безпілотник атакував службове авто, в якому перебував чоловік. Його особу наразі встановлюють.

Також постраждали 63-річна жінка та чоловіки 48, 55 і 61 року. У них діагностували мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення. Усіх шпиталізували.

Крім того, за інформацією Ярослава Шанька, 2 травня під обстрілами опинилися п’ять населених пунктів Херсонської громади — Херсон, Антонівка, Комишани, Інженерне та Приозерне. Їх атакували безпілотниками та артилерією.

Унаслідок ударів пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, автобуси, цивільні автомобілі й гараж. Загалом за добу в Херсонській громаді загинули дві людини, ще 23 отримали поранення, серед них — підлітки.