Дрон атакував службове авто підприємства в Херсоні: є загиблий і поранені
- Новини Херсона
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:39, 03 травня, 2026
-
У неділю, 3 травня, росіяни атакували службовий автомобіль одного з підприємств у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
За його словами, близько 05:40 російський безпілотник атакував службове авто, в якому перебував чоловік. Його особу наразі встановлюють.
Також постраждали 63-річна жінка та чоловіки 48, 55 і 61 року. У них діагностували мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення. Усіх шпиталізували.
Крім того, за інформацією Ярослава Шанька, 2 травня під обстрілами опинилися п’ять населених пунктів Херсонської громади — Херсон, Антонівка, Комишани, Інженерне та Приозерне. Їх атакували безпілотниками та артилерією.
Унаслідок ударів пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, автобуси, цивільні автомобілі й гараж. Загалом за добу в Херсонській громаді загинули дві людини, ще 23 отримали поранення, серед них — підлітки.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.