 Обстріл Херсона 3 травня

  • неділя

    3 травня, 2026

  • 10.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 травня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 10.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дрон атакував службове авто підприємства в Херсоні: є загиблий і поранені

  • на русском

  • 5000 + Вражаюче! Цей матеріал прочитали вже понад 5,000 відвідувачів!
Російський дрон атакував службове авто в Херсоні. Ілюстраційне фото: ukrinform.uaРосійський дрон атакував службове авто в Херсоні. Ілюстраційне фото: ukrinform.ua

У неділю, 3 травня, росіяни атакували службовий автомобіль одного з підприємств у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, близько 05:40 російський безпілотник атакував службове авто, в якому перебував чоловік. Його особу наразі встановлюють.

Також постраждали 63-річна жінка та чоловіки 48, 55 і 61 року. У них діагностували мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення. Усіх шпиталізували.

Крім того, за інформацією Ярослава Шанька, 2 травня під обстрілами опинилися п’ять населених пунктів Херсонської громади — Херсон, Антонівка, Комишани, Інженерне та Приозерне. Їх атакували безпілотниками та артилерією.

Унаслідок ударів пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, автобуси, цивільні автомобілі й гараж. Загалом за добу в Херсонській громаді загинули дві людини, ще 23 отримали поранення, серед них — підлітки.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві через обстріл енергооб’єктів обмежили рух тролейбуса №9 та трамвая №3
Росіяни вночі вдарили по енергетиці Миколаївщини: є відключення світла
Росіяни вдарили по Одещині: пошкоджені будинки та порт, є загиблі
Реклама
Читайте також:
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вдарили по Одещині: пошкоджені будинки та порт, є загиблі
Росіяни вночі вдарили по енергетиці Миколаївщини: є відключення світла
У Миколаєві через обстріл енергооб’єктів обмежили рух тролейбуса №9 та трамвая №3

Росіяни вночі вдарили по енергетиці Миколаївщини: є відключення світла

Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»