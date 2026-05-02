 Російські безпілотники атакують Миколаїв: обмеження на роботу електротранспорту

  • субота

    2 травня, 2026

  • 12.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 травня , 2026 субота

  • Миколаїв • 12.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві через обстріл енергооб’єктів обмежили рух тролейбуса №9 та трамвая №3

Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників, 2 травня на енергетичну інфраструктуру Миколаєва у місті запровадили обмеження на роботу електротранспорту.

Про це повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами Віталія Кіма, ціллю атаки «шахедів» став об'єкт енергетики. Через це у місті зафіксовані відключення світла, а енергетики вже працюють над відновленням живлення. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Для зменшення навантаження на енергосистему КП «Миколаївелектротранс» внесло зміни у роботу транспорту:

  • повністю призупинено рух тролейбусів за маршрутом №9;

  • тимчасово не курсує трамвай №3 у напрямку Ракетного Урочища;

  • скорочено випуск тролейбусів типу «Дніпро» з автономним ходом.

У Миколаєві через дефіцит енергії змінили роботу тролейбусів та трамваїв. Фото: електротрансУ Миколаєві через дефіцит енергії змінили роботу тролейбусів та трамваїв. Фото: електротранс
У Миколаєві через дефіцит енергії змінили роботу тролейбусів та трамваїв. Фото: електротрансУ Миколаєві через дефіцит енергії змінили роботу тролейбусів та трамваїв. Фото: електротранс

Мер міста Олександр Сєнкевич також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено один із тролейбусів.

Загалом на маршрутах міста продовжують курсувати 44 тролейбуси. Пасажирам нагадують, що при оплаті за допомогою QR-коду діє можливість безкоштовної пересадки протягом 90 хвилин.

Нагалаємо, що російські війська 1 травня атакували Миколаївську область дронами-камікадзе типу «Shahed». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

