 Удар по енергетиці 1 травня: у Миколаєві частково зникло світло, трамваї їздять із затримками

У Миколаєві через атаку «шахедів» частково знеструмило місто: електротранспорт працює з обмеженнями

Миколаїв після атаки дронів: частині міста повернули світло, трамваї їздять із обмеженнями. Фото: МикВісті

Російські війська 1 травня атакували Миколаївську область дронами-камікадзе типу «Shahed». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, через атаку частково знеструмило споживачів у Миколаєві. Частині абонентів електропостачання вже відновили, аварійні роботи тривають. Також пошкоджено вікна багатоповерхівки та автомобіль. Постраждалих немає.

Крім цього, в Миколаївському районі окупанти 7 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено дах і вікна приватного будинку. Люди не постраждали.

Через обстріл також виникли проблеми з роботою міського електротранспорту. У пресслужбі повідомили, що енергетики підприємства відновлюють тягові підстанції, які забезпечують живлення контактної мережі трамваїв і тролейбусів.

Наразі рух трамваїв на ділянках вулиць Ковальської та Ігоря Бедзая здійснюється з обмеженнями та можливими затримками.

Нагадаємо, протягом дня 30 квітня у Миколаєві внаслідок удару та падіння уламків безпілотників постраждали троє людей. Під обстріл потрапила енергетична та критична інфраструктура. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи у цілодобовому режимі.

Останні новини про: Війна в Україні

