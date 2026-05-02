У Миколаєві через атаку «шахедів» частково знеструмило місто: електротранспорт працює з обмеженнями
- Аліна Квітко
9:20, 02 травня, 2026
Російські війська 1 травня атакували Миколаївську область дронами-камікадзе типу «Shahed». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.
Як повідомили в Миколаївській ОВА, через атаку частково знеструмило споживачів у Миколаєві. Частині абонентів електропостачання вже відновили, аварійні роботи тривають. Також пошкоджено вікна багатоповерхівки та автомобіль. Постраждалих немає.
Крім цього, в Миколаївському районі окупанти 7 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено дах і вікна приватного будинку. Люди не постраждали.
Через обстріл також виникли проблеми з роботою міського електротранспорту. У пресслужбі повідомили, що енергетики підприємства відновлюють тягові підстанції, які забезпечують живлення контактної мережі трамваїв і тролейбусів.
Наразі рух трамваїв на ділянках вулиць Ковальської та Ігоря Бедзая здійснюється з обмеженнями та можливими затримками.
Нагадаємо, протягом дня 30 квітня у Миколаєві внаслідок удару та падіння уламків безпілотників постраждали троє людей. Під обстріл потрапила енергетична та критична інфраструктура. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи у цілодобовому режимі.
