Ритуальна служба у Миколаєві просить перенести паркан на Мішковському кладовищі: немає місць у почесному секторі

Почесний сектор на Мішковському кладовищі. Скриншот з відео Skyward Cinematic Drone by Oleksandr Shevchenko

На Центральному міському кладовищі, яке миколаївці називають Мішковським, у почесному секторі немає місць для поховань. Територію кладовища пропонують розширити, перенісши паркан.

Про це розповів у коментарі «МикВісті» директор КП Миколаївська ритуальна служба Сергій Васелега.

Директор ритуальної служби зазначив, що звернулися до земельного управління щодо можливого перенесення паркану з боку вулиці Автомобільної, яка веде до центрального входу до кладовища.

— Поставало питання з приводу переносу паркану і збільшення території кладовища. З цим зверталися. Земельний відділ готував відповідні документи, чи можна це робити. Ми звернулися з пропозицією, тому що кладовище вже себе вичерпало, — зазначив Сергій Васелега.

Він також зазначив, що у потрібно вирішувати питання і з похованнями у почесному секторі.

— Особливо що стосується почесного сектору, там і військових ховають, і видатних громадян Миколаєва. Там вже немає місця, але люди помирають і щось треба робити. Тому була така пропозиція збільшити територію і зробити там, можливо, і почесний сектор. Це все залежить від того, як вони розглянуть, — зазначив директор ритуальної служби.

Центральна алея на кладовище з боку вулиці Автомобільної. Скриншот з Google maps

Нагадаємо, управління земельних ресурсів розробило проєкт рішення Миколаївської міськради, щоб виділити у постійне користування земельну ділянку для обслуговування кладовища. Мова йде про територію біля Староводопійського кладовища по вулиці Казарського.

У 2021 році виконком Миколаївської міськради дозволив проводити повторні поховання у кількох секторах міського цвинтаря в Інгульському районі.

У 2025 році стало відомо, що на кладовищі в Інгульському районі проводять рекультивацію. У КП «Миколаївська ритуальна служба» тоді прокоментували, що роботи ведуться виключно на занедбаних ділянках, де поховання не проводилися понад 20 років. Також було озвучено, що Мішковське кладовище заповнене на 90%.