Вивів ₴100 мільйонів через фейкові кредити: Коломойському оголосили нову підозру

Ігорю Коломойському вручили нову підозру, фото Getty Images

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському у виведенні понад 100 мільйонів гривень через фінансову схему.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За версією слідства, підозрюваний організував шахрайську групу для привласнення активів «ПриватБанку».

Як зазначають правоохоронці, схема почала працювати ще у 2014 році. Компанії під контролем підозрюваного брали кредити в банку без реальної мети і без надійного забезпечення. Потім ці гроші переказували через підставні фірми, щоб заплутати сліди й удавати законну діяльність. У підсумку мільйони гривень потрапили на особисті рахунки організатора під виглядом оплати за договорами.

Наразі СБУ офіційно підтвердила збитки на 100 мільйонів гривень, проте сума може уточнюватись. Окрім цього, слідчі вивчають інші епізоди, де фігурує Ігор Коломойський та його партнери: там йдеться про можливе привласнення понад 1,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, що раніше Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно завершив справу про повернення Приватбанку його колишнім власникам.Суд відхилив касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.