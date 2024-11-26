Справу закрито: Коломойському не повернуть Приватбанк

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно завершив справу про повернення Приватбанку його колишнім власникам. Суд відхилив касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Про це повідомили Національний банк України.

Ця судова справа розглядалася в різних інстанціях майже п’ять років.

«Верховний суд знову підтвердив, що в процедурі виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участі держави не було порушень прав ексакціонерів», – йдеться у заяві НБУ.

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Цими судовими рішеннями справу закрито.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року.

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

У листопаді 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності націоналізації ПриватБанку. Провадження про оскарження рішення щодо націоналізації закрито.