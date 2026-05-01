 Пожежі у Миколаєві 1 травня

Рятувальники за добу загасили 10 пожеж на Миколаївщині: у багатоповерхівці постраждав чоловік

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Минулої доби, 30 квітня на Миколаївщині, окрім пожеж після російських обстрілів, рятувальники ліквідували ще десять займань.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Дві пожежі сталися у п’ятиповерхових житлових будинках. У Південноукраїнську загорівся диван у квартирі — під час розвідки рятувальники вивели на свіже повітря 67-річного чоловіка. Його госпіталізували. У Миколаєві вогнеборці загасили невелику пожежу мікрохвильової печі.

Також у Бузькій громаді Вознесенського району загасили займання сміття на міському полігоні — вогонь охопив площу 700 квадратних метрів.

Ще сім пожеж сухої рослинності та очерету сталися у Миколаївському, Баштанському, Вознесенському районах та в Миколаєві. Загальна площа займання склала майже 3 гектари.

Причини всіх пожеж встановлюють. До гасіння залучали понад 40 рятувальників і 11 одиниць техніки, а на Вознесенщині додатково працювала техніка комунального підприємства «СОМ».

Слід зазначити, що у Миколаївській області пожежі залишаються однією з найпоширеніших надзвичайних ситуацій, особливо у весняно-літній період. Найчастіше рятувальники виїжджають на займання в житловому секторі, а також на пожежі в природних екосистемах — горіння сухої трави, очерету та сміття.

