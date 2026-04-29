Пожежі у будинках і на відкритих територіях: як минула доба на Миколаївщині
- Марія Хаміцевич
10:26, 29 квітня, 2026
Протягом минулої доби на території Миколаївської області рятувальники загасили чотири пожежі. Дві з них сталися у житловому секторі Миколаївського району.
Про це 29 квітня повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зокрема, в одному з приватних будинків горіли побутові речі, ще одна пожежа виникла в гаражі разом із легковим автомобілем на приватній території. Обійшлося без постраждалих, причини займання наразі встановлюють.
Також сталися пожежі в природних екосистемах. У Казанківській та Софіївській громадах Баштанського району горіли суха трава та чагарники. Загальна площа загоряння склала близько 3 гектарів.
До ліквідації пожеж залучали 16 рятувальників, 4 одиниці техніки, а також допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони «Воскресенське».
Слід зазначити, що у Миколаївській області пожежі залишаються однією з найпоширеніших надзвичайних ситуацій, особливо у весняно-літній період. Найчастіше рятувальники виїжджають на займання в житловому секторі, а також на пожежі в природних екосистемах — горіння сухої трави, очерету та сміття.
