Аварія на залізниці на Львівщині: загинуло двоє людей
Таміла Ксьонжик
11:05, 01 травня, 2026
Сьогодні вранці на Львівщині сталася аварія на залізничному переїзді. За попередніми даними, водій автокрана спробував проскочити перед потягом.
Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
Унаслідок зіткнення загинув машиніст — ветеран війни, який нещодавно повернувся з фронту до цивільної роботи.
За словами очільника компанії, лікарі, які їхали в поїзді, намагалися врятувати машиніста на місці, проте травми виявилися несумісними з життям. Помічник машиніста та водій автокрана зараз перебувають у лікарні.
Серед пасажирів та іншої частини поїзної бригади постраждалих немає.
Пізніше в «Укрзалізниці» додали, що водій автокрана, який виїхав на переїзд на Львівщині, помер по дорозі в лікарню.
Нагадаємо, що у Запорізькій області внаслідок атаки російського безпілотника загинув машиніст вантажного локомотива. Снаряд впав на рейки поруч із вантажним потягом.
