 ДТП у Миколаєві: трамвай №3 зупинено через зіткнення на перехресті

  • четвер

    30 квітня, 2026

  • 13.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Біля City Center у Миколаєві зіткнулися два авто: рух трамваю частково заблокований

Через ДТП біля City Center рух трамваю №3 частково заблокований. Фото: МикВісті

Сьогодні зранку, 30 квітня, у Миколаєві на перехресті вулиць Марка Кропивницького та вул. Садової біля City Center сталася ДТП. Через це трамвай №3 зараз не може проїхати.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

ДТП сталася на рівнозначному перехресті: Jeep врізався у правій бік Peugeot.

Як прокоментували «МикВісті» у пресслужбі патрульної поліції, Peugeot рухався по вул.Марка Кропивницького у бік вулиці Інженерної. На перехресті з вулицею Садовою водій не надав перевагу у русі Jeep, який рухався вул. Садовою у бік пр. Центрального.

Постраждалих немає. Наразі поліція оформлює ДТП. Винуватцю аварії доведеться сплатити штраф, тому що рух трамваїв №3 був на певний час заблокований.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 26 квітня, близько 23:20 на автодорозі між селищами Знам’янка та Трудолюбівка Снігурівської громади сталася смертельна аварія, водій загинув.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

