Біля City Center у Миколаєві зіткнулися два авто: рух трамваю частково заблокований
- Юлія Лук’яненко
10:58, 30 квітня, 2026
Сьогодні зранку, 30 квітня, у Миколаєві на перехресті вулиць Марка Кропивницького та вул. Садової біля City Center сталася ДТП. Через це трамвай №3 зараз не може проїхати.
Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».
ДТП сталася на рівнозначному перехресті: Jeep врізався у правій бік Peugeot.
Як прокоментували «МикВісті» у пресслужбі патрульної поліції, Peugeot рухався по вул.Марка Кропивницького у бік вулиці Інженерної. На перехресті з вулицею Садовою водій не надав перевагу у русі Jeep, який рухався вул. Садовою у бік пр. Центрального.
Постраждалих немає. Наразі поліція оформлює ДТП. Винуватцю аварії доведеться сплатити штраф, тому що рух трамваїв №3 був на певний час заблокований.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 26 квітня, близько 23:20 на автодорозі між селищами Знам’янка та Трудолюбівка Снігурівської громади сталася смертельна аварія, водій загинув.
