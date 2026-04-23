 Водій BMW скоїв ДТП біля лікарні у Корабельному районі

Водій BMW розтрощив паркан лікарні у Корабельному районі та втік

У Корабельному районі вночі сталася ДТП. Водій BMW врізався у паркан міської лікарні №5 біля нового інфекційного відділення.

Про це повідомляють «МикВісті».

Внаслідок ДТП розбита передня частина автомобіля та паркан лікарні. Це місце зараз огородили стрічкою.

У пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області повідомили «МикВісті», що після скоєння ДТП водій втік.

— Нас викликав охоронець. Приїхали на місце, була сама автівка, водія на місці не було, — повідомив пресофіцер патрульної поліції Віталій Душко.

За попередньою інформацією, водія поки не знайшли.

Нагадаємо, на трасі «Миколаїв — Одеса» водій автомобіля Toyota Hiace наїхав на 88-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці, та зник із місця ДТП. Поліція знайшла втікача.

Останні новини про: ДТП

Підліток на мотоциклі збив дитину на Миколаївщині
На Миколаївщині легковик з’їхав у кювет та перекинувся: загинула людина
На Миколаївщині водій мікроавтобуса збив пішохода і втік: поліція знайшла його
Реклама
Читайте також:
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
Останні новини про: ДТП

На Миколаївщині водій мікроавтобуса збив пішохода і втік: поліція знайшла його
На Миколаївщині легковик з’їхав у кювет та перекинувся: загинула людина
Підліток на мотоциклі збив дитину на Миколаївщині

У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

2 години тому

У Миколаївському музеї Верещагіна відкрилася виставка пам’яті скульпторки Інни Макушиної

Галина Сеннікова

Головне сьогодні