Водій BMW розтрощив паркан лікарні у Корабельному районі та втік

Водій BMW розбив паркан паркан лікарні у Корабельному районі. Фото: МикВісті

У Корабельному районі вночі сталася ДТП. Водій BMW врізався у паркан міської лікарні №5 біля нового інфекційного відділення.

Про це повідомляють «МикВісті».

Внаслідок ДТП розбита передня частина автомобіля та паркан лікарні. Це місце зараз огородили стрічкою.

У пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області повідомили «МикВісті», що після скоєння ДТП водій втік.

— Нас викликав охоронець. Приїхали на місце, була сама автівка, водія на місці не було, — повідомив пресофіцер патрульної поліції Віталій Душко.

За попередньою інформацією, водія поки не знайшли.

