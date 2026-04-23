Водій BMW розтрощив паркан лікарні у Корабельному районі та втік
- Юлія Лук’яненко
16:13, 23 квітня, 2026
У Корабельному районі вночі сталася ДТП. Водій BMW врізався у паркан міської лікарні №5 біля нового інфекційного відділення.
Про це повідомляють «МикВісті».
Внаслідок ДТП розбита передня частина автомобіля та паркан лікарні. Це місце зараз огородили стрічкою.
У пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області повідомили «МикВісті», що після скоєння ДТП водій втік.
— Нас викликав охоронець. Приїхали на місце, була сама автівка, водія на місці не було, — повідомив пресофіцер патрульної поліції Віталій Душко.
За попередньою інформацією, водія поки не знайшли.
