На Миколаївщині водій мікроавтобуса збив пішохода і втік: поліція знайшла його
Даріна Мельничук
14:15, 19 квітня, 2026
На трасі «Миколаїв — Одеса» водій автомобіля Toyota Hiace наїхав на 88-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці, та зник із місця ДТП.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Інцидент стався 18 квітня близько 14:30 поблизу села Весняне. За кермом мікроавтобуса перебував 43-річний чоловік.
Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Стан потерпілого лікарі оцінюють як тяжкий.
Правоохоронці встановили особу водія та розшукали його в селі Коблеве.
Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження».
Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
