На Миколаївщині водій мікроавтобуса збив пішохода і втік: поліція знайшла його

На Миколаївщині водій мікроавтобуса збив пішохода і втік, його розшукали. Фото: Поліція Миколаївщини

На трасі «Миколаїв — Одеса» водій автомобіля Toyota Hiace наїхав на 88-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці, та зник із місця ДТП.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Інцидент стався 18 квітня близько 14:30 поблизу села Весняне. За кермом мікроавтобуса перебував 43-річний чоловік.

Реклама

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Стан потерпілого лікарі оцінюють як тяжкий.

Правоохоронці встановили особу водія та розшукали його в селі Коблеве.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження».

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

