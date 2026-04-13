На Миколаївщині легковик з’їхав у кювет та перекинувся: загинула людина

У Березнегуватській громаді сталася смертельна ДТП. Одна людина загинула, ще троє — травмовані.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Аварія трапилась 12 квітня близько 16:20 на дорозі між Березнегуватим і Мурахівкою Баштанського району. За попередніми даними, водій автомобіля Ford Ranger не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, після чого авто перекинулося.

Унаслідок аварії 41-річний чоловік загинув на місці. Ще троє пасажирів віком 23, 38 та 52 років отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП та встановлюють, хто саме був за кермом.

