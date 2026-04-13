 Аварія в Березнегуватській громаді 12 квітня

На Миколаївщині легковик з’їхав у кювет та перекинувся: загинула людина

У Березнегуватській громаді сталася смертельна ДТП. Фото: поліція МиколаївщиниУ Березнегуватській громаді сталася смертельна ДТП. Фото: поліція Миколаївщини

У Березнегуватській громаді сталася смертельна ДТП. Одна людина загинула, ще троє — травмовані.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Аварія трапилась 12 квітня близько 16:20 на дорозі між Березнегуватим і Мурахівкою Баштанського району. За попередніми даними, водій автомобіля Ford Ranger не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, після чого авто перекинулося.

Унаслідок аварії 41-річний чоловік загинув на місці. Ще троє пасажирів віком 23, 38 та 52 років отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП та встановлюють, хто саме був за кермом.

Нагадаємо, у Баштанському районі Миколаївської області сталася смертельна аварія, в якій загинув 54-річний водій.

У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

У Миколаєві планують завершити об'єднання чотирьох лікарень за два місяці

