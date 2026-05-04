В ОВА повідомили про стан постраждалих після удару «Іскандером» по Миколаєву
7:39, 04 травня, 2026
Миколаїв вранці 3 травня двічі атакували балістичними ракетами типу «Іскандер-М».
Таку інформацію в ранковому зведенні оприлюднила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Внаслідок вчорашніх ударів постраждали п’ятеро людей. Станом на ранок 4 травня один поранений перебуває у тяжкому, але стабільному стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості.
Також повідомлялося про пошкодження складської будівлі підприємства, приватних будинків та автомобілів.
За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, російські війська влучили в цивільне підприємство, ймовірно, вважаючи, що там зберігається щось військове. Насправді об’єкт не має відношення до військової інфраструктури.
