 Зеленський заявив про знищення ракетного корабля РФ із «Калібрами»

Україна уразила ракетний корабель РФ із «Калібрами», — Зеленський

Зеленський заявив про знищення ракетного корабля РФ із «Калібрами». Фото: Сили спеціальних операцій

Президент України Володимир Зеленський 3 травня повідомив про ураження ще одного російського корабля — носія крилатих ракет «Калібр».

Про це він написав у Facebook, інформацію також підтвердили Сили спеціальних операцій.

За словами глави держави, йдеться про малий ракетний корабель типу «Каракурт». Окрім нього, українські сили уразили сторожовий катер і ще один танкер російського «тіньового» нафтового флоту.

«Уражено ракетний корабель «Каракурт», також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах», — заявив Володимир Зеленський.

Операцію провели спільно Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Державна прикордонна служба. Про результати президенту доповів виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара.

У ССО уточнили, що корабель «Каракурт» був оснащений пусковою установкою та вісьмома ракетами «Калібр» із дальністю до 2000 кілометрів. Також він мав зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-М» морського базування.

Крім цього, за даними військових, ураження зазнала інфраструктура нафтоналивного термінала «Приморськ», який належить російській державній компанії «Транснефть» і використовується для експорту нафтопродуктів.

