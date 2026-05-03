 Кім розповів про наслідки ракетного удару по Миколаєву

Цілили в ангар, — Кім розповів про наслідки ракетного удару по Миколаєву

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив нові подробиці ранкової атаки по місту 3 травня.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська влучили в цивільне підприємство, ймовірно, вважаючи, що там зберігається щось військове. Насправді об’єкт не має відношення до військової інфраструктури.

— Цілили у підприємство, напевно, вирішили, що там щось зберігається. Насправді, це абсолютно цивільне підприємство… постраждали ще 17 будинків поряд і один багатоповерховий будинок, — зазначив Віталій Кім.

Унаслідок удару пошкоджень зазнали 17 приватних будинків і один багатоквартирний. Серед постраждалих — охоронець підприємства та чоловік, який перебував неподалік.

Загалом травмовано п’ятеро людей — троє чоловіків і дві жінки.

— У всіх зараз стан середньої тяжкості – переломи та осколкові поранення. З ними все буде добре, — додав він.

Віталій Кім також зауважив, що подібні удари балістичними ракетами по місту останнім часом не фіксувалися та припустив, що ворог міг цілити по застарілих цілях.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Миколаїв 3 травня постраждали п’ятеро людей. Пошкоджень зазнали 17 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, а також автомобілі.

