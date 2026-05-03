Цілили в ангар, — Кім розповів про наслідки ракетного удару по Миколаєву

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 3 травня. Фото: Нацполіція

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив нові подробиці ранкової атаки по місту 3 травня.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська влучили в цивільне підприємство, ймовірно, вважаючи, що там зберігається щось військове. Насправді об’єкт не має відношення до військової інфраструктури.

— Цілили у підприємство, напевно, вирішили, що там щось зберігається. Насправді, це абсолютно цивільне підприємство… постраждали ще 17 будинків поряд і один багатоповерховий будинок, — зазначив Віталій Кім.

Унаслідок удару пошкоджень зазнали 17 приватних будинків і один багатоквартирний. Серед постраждалих — охоронець підприємства та чоловік, який перебував неподалік.

Загалом травмовано п’ятеро людей — троє чоловіків і дві жінки.

— У всіх зараз стан середньої тяжкості – переломи та осколкові поранення. З ними все буде добре, — додав він.

Віталій Кім також зауважив, що подібні удари балістичними ракетами по місту останнім часом не фіксувалися та припустив, що ворог міг цілити по застарілих цілях.

