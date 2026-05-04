У Москві дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кілометрів від Кремля
- Новини світу
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:11, 04 травня, 2026
-
Вночі 4 травня кілька регіонів Росії опинилися під атакою безпілотників. У Москві один із дронів влучив у багатоповерховий будинок на вулиці Мосфільмівській, приблизно за шість кілометрів від Кремля.
Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін.
За його словами, інформація про влучання надійшла близько 1:42. Він зазначив, що внаслідок інциденту постраждалих немає.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Згодом, близько 4:32, Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони РФ нібито збили ще два безпілотники, які прямували у напрямку столиці.
«Спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків», — зазначив він.
За інформацією телеграм-каналів, відстань від пошкодженого будинку до Кремля становить близько 6 кілометрів.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.