У Москві дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кілометрів від Кремля

У Москві дрон влучив у багатоповерхівку за 6 км від Кремля. Фото: РосЗМІ

Вночі 4 травня кілька регіонів Росії опинилися під атакою безпілотників. У Москві один із дронів влучив у багатоповерховий будинок на вулиці Мосфільмівській, приблизно за шість кілометрів від Кремля.

Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін.

За його словами, інформація про влучання надійшла близько 1:42. Він зазначив, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Згодом, близько 4:32, Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони РФ нібито збили ще два безпілотники, які прямували у напрямку столиці.

«Спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків», — зазначив він.

За інформацією телеграм-каналів, відстань від пошкодженого будинку до Кремля становить близько 6 кілометрів.