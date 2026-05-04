РФ обстріляла 57 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська протягом доби завдали ударів по 57 населених пунктах Херсонської області, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію.

Про це вранці 4 травня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під обстрілами опинилися житлові квартали та об’єкти соціальної інфраструктури. Унаслідок атак пошкоджено чотири багатоповерхівки, дев’ять приватних будинків, господарські споруди, автомобіль швидкої допомоги та інші машини.

Минулої доби на Херсонщині загинула одна людина, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами керівника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, усі постраждалі — жителі Херсонської громади. Серед поранених — 13-річна дівчинка.

Нагадаємо, що 3 травня росіяни атакували службовий автомобіль одного з підприємств у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.