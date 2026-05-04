 Обстріл Херсонської області 3 травня

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 17.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 17.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ обстріляла 57 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська протягом доби завдали ударів по 57 населених пунктах Херсонської області, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію.

Про це вранці 4 травня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під обстрілами опинилися житлові квартали та об’єкти соціальної інфраструктури. Унаслідок атак пошкоджено чотири багатоповерхівки, дев’ять приватних будинків, господарські споруди, автомобіль швидкої допомоги та інші машини.

Минулої доби на Херсонщині загинула одна людина, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами керівника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, усі постраждалі — жителі Херсонської громади. Серед поранених — 13-річна дівчинка.

Нагадаємо, що 3 травня росіяни атакували службовий автомобіль одного з підприємств у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Останні новини про: Війна в Україні

У Москві дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кілометрів від Кремля
Зеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані
Велика Британія може приєднатися до кредитної програми ЄС на €90 млрд для України
Реклама
Читайте також:
новини
Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн

Альона Коханчук
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Велика Британія може приєднатися до кредитної програми ЄС на €90 млрд для України
Зеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані
У Москві дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кілометрів від Кремля

Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн

Альона Коханчук

На Миколаївщині BMW врізався у вантажівку: водій легковика загинув

В ОВА повідомили про стан постраждалих після удару «Іскандером» по Миколаєву