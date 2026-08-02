Міськрада Миколаєва з третьої спроби намагається знайти компанію для сортування сміття: конкурс відбудеться 31 серпня

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

Чинний полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві втретє оголосили конкурс із визначення компанії, яка побудує та управлятиме комплексом сортування побутових відходів. Він відбудеться 31 серпня у департаменті житлово-комунального господарства міської ради.

Оголошення про конкурс опубліковане на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Переможець конкурсу має організувати роботу комплексу з сортування побутових відходів, інвестувати в необхідне обладнання та налагодити переробку відсортованої сировини. Також від учасників очікують власну концепцію роботи комплексу або інвестиційну програму, підтверджений досвід реалізації проєктів у сфері поводження з відходами, фінансову спроможність і земельну ділянку для розміщення сортувальних потужностей.

Реклама

Одним із критеріїв конкурсу буде й швидкість запуску комплексу. Найвищу оцінку отримають пропозиції, які передбачають введення його в експлуатацію менш ніж за 10 місяців. Також конкурсна комісія враховуватиме частку доходу, яку компанія готова спрямовувати КП «Миколаївкомунтранс» на утримання міського полігону, а також можливість забезпечити комплекс власним електроживленням із використанням відновлюваних джерел енергії.

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Миколаїв же двічі оголошував аналогічний конкурс, однак визначити оператора тоді не вдалося.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та тодішній голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Після чого міська влада почала готувати нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

На сесії депутати мали затвердити оновлений порядок роботи комплексу з сортування побутових відходів. Але у березні 2026 року голосування провалили. Однак його затвердили через місяць — у травні.

На повторний конкурс із визначення компанії, яка побудує та управлятиме комплексом сортування сміття у Миколаєві, подалась лише одна компанія — ТОВ «ЛНК Ресайслінг» з українсько-американської групи «ЛНК». Французька Veolia, яка раніше цікавилась участю, заявку не подала.

Однак переможця не визначили. Єдиний учасник не набрав необхідної кількості балів від комісії.

Загалом питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.