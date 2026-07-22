 У Миколаєві не визначили компанію для сортування сміття: єдиний учасник не пройшов оцінювання

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Головна Новини Суспільство 18:18, 22 липня, 2026

У Миколаєві не визначили компанію для сортування сміття: єдиний учасник не пройшов оцінювання

Розкриття пропозицій учасників на конкурс з сортування сміття у Миколаєві, 15 липня 2026 рік, фото МикВістіРозкриття пропозицій учасників на конкурс з сортування сміття у Миколаєві, 15 липня 2026 рік, фото МикВісті

У Миколаєві не визначили переможця конкурсу з відбору підприємства, яке будуватиме лінію сортування побутових відходів. Єдиний учасник не набрав необхідної кількості балів.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, на конкурс подалася лише одна компанія. Її пропозицію оцінили за дев'ятьма затвердженими критеріями.

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«За результатами оцінювання претендент не набрав необхідної кількості балів, щоб бути визначеним переможцем», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Рішення ухвалював конкурсний комітет, до складу якого увійшли представники міської ради, Миколаївської обласної військової адміністрації, профільних служб, підприємства-надавача послуг з управління відходами, громадськості та правоохоронних органів, які брали участь без права голосу. Засідання проходило відкрито за участю журналістів.

Міський голова наголосив, що міська влада не відмовляється від планів запровадити сортування відходів.

«Ми не будемо залишати це питання. Це дійсно важливо для міста і його майбутнього.Найближчим часом оголосимо новий конкурс і продовжимо цю роботу», — повідомив він.

Нагадаємо, що на повторний конкурс із визначення компанії, яка побудує та управлятиме комплексом сортування сміття у Миколаєві, подалась лише одна компанія — ТОВ «ЛНК Ресайслінг» з українсько-американської групи «ЛНК». Французька Veolia, яка раніше цікавилась участю, заявку не подала.

У травні 2026 року міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що участю в конкурсі цікавиться французька міжнародна компанія Veolia. За його словами, представники компанії мали розглянути можливість подати пропозицію після оголошення конкурсу. Однак заявки від Veolia місто не отримало.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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