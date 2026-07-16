Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Розкриття пропозицій учасників на конкурс з сортування сміття у Миколаєві, 15 липня 2026 рік, фото «МикВісті»

На повторний конкурс із визначення компанії, яка побудує та управлятиме комплексом сортування сміття у Миколаєві, подалась лише одна компанія — ТОВ «ЛНК Ресайслінг» з українсько-американської групи «ЛНК». Французька Veolia, яка раніше цікавилась участю, заявку не подала.

Про це стало відомо під час розкриття пропозицій учасників, яке відбулося 15 липня у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, передає кореспондент «МикВісті».

Комісія ознайомилася з пакетом документів, який подала компанія. Оцінювати пропозицію її члени почнуть наступного тижня. Щоб пройти відбір, ТОВ «ЛНК Ресайслінг» має набрати щонайменше 55 балів. Після цього питання зможуть винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради, повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

— Кожен член комісії максимально може поставити 100 балів, — уточнив Ігор Набатов у коментарі «МикВісті».

Розкриття пропозицій учасників на конкурс з сортування сміття у Миколаєві, 15 липня 2026 рік, фото «МикВісті»

У конкурсній пропозиції ТОВ «ЛНК Ресайслінг» просить укласти договір на 15 років — це максимальний строк, передбачений умовами конкурсу.

Комісія планує оцінити пропозицію ТОВ «ЛНК Ресайслінг» наступного тижня. Якщо компанія набере щонайменше 55 балів, питання про визначення переможця зможуть винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради. За словами першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Ігоря Набатова, це може статися вже у серпні.

Розкриття пропозицій учасників на конкурс з сортування сміття у Миколаєві, 15 липня 2026 рік, фото «МикВісті»

Детальніше про те, як працює сортування відходів в інших громадах, що вже роблять у Миколаєві та чому місту потрібен сортувальний комплекс, читайте в аналітиці «МикВісті» «Від сміття до ресурсу: як в Україні працює система сортування та чи готовий до цього Миколаїв».

ТОВ «ЛНК Ресайслінг» очолює Дмитро Гончаров. До червня 2026 року керівником компанії був Юрій Мостовий — колишній депутат Миколаївської міської ради та ексдиректор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс».

ТОВ «ЛНК Ресайслінг» на 100% належить київському ТОВ «ЛНК». Серед власників групи — шість компаній, зареєстрованих у США, зокрема у штатах Каліфорнія, Флорида та Делавер. Йдеться, серед іншого, про «КЖС Інтернєйшнл Інк», «Грін Стар Консалтінг», «Альтернатів Енерджі Сістемз», «Тач Алліанс, Інк.» та «Віво Тек, Інк.».

Група «ЛНК» уже працює у сфері поводження з відходами в Миколаєві. Компанія, зокрема, займається видобутком біогазу на міському полігоні твердих побутових відходів.

Устаткування з виробництва електроенергії з біогазу, який побудувала компанія «ЛНК»

У травні 2026 року міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що участю в конкурсі цікавиться французька міжнародна компанія Veolia. За його словами, представники компанії мали розглянути можливість подати пропозицію після оголошення конкурсу. Однак заявки від Veolia місто не отримало.

Детальніше про перший конкурс сортування читайте у статті на «МикВісті»: «Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття».

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Реклама

Це вже другий конкурс із визначення компанії, яка має побудувати та надалі управляти сортувальним комплексом у Миколаєві. Порядок його проведення депутати міської ради затвердили у травні 2026 року.

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кімрозкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

На сесії у березні 2026 року депутати мали затвердити оновлений порядок функціонування комплексу з сортування побутових відходів. Але голосування провалили: для ухвалення рішення не вистачило голосів.