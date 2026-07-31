 Між Коблевим та Виноградним виявили стихійне сміттєзвалище

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Головна Новини Екологія 21:04, 31 липня, 2026

Між Коблевим та Виноградним виявили стихійне сміттєзвалище

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекціяНесанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекція

У Коблівській громаді Миколаївського району виявили несанкціоноване сміттєзвалище вздовж ґрунтової дороги між селами Коблеве та Виноградне.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Інспектори обстежили ділянку після звернення громадян через електронний сервіс «ЕкоЗагроза» та підтвердили наявність накопиченого сміття.

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекціяНесанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекція
Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекціяНесанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекція

Державна екологічна інспекція направила вимогу до виконавчого комітету Коблівської сільської ради з вимогою прибрати територію. Згідно із законодавством, саме місцева влада відповідає за ліквідацію звалищ із невстановленим власником відходів.

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекціяНесанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекція

Нагадаємо, що у Первомайському районі Миколаївщини державні інспектори виявили чотири стихійні сміттєзвалища загальною площею близько 1000 квадратних метрів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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