Між Коблевим та Виноградним виявили стихійне сміттєзвалище
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Коблівській громаді Миколаївського району виявили несанкціоноване сміттєзвалище вздовж ґрунтової дороги між селами Коблеве та Виноградне.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Інспектори обстежили ділянку після звернення громадян через електронний сервіс «ЕкоЗагроза» та підтвердили наявність накопиченого сміття.
Державна екологічна інспекція направила вимогу до виконавчого комітету Коблівської сільської ради з вимогою прибрати територію. Згідно із законодавством, саме місцева влада відповідає за ліквідацію звалищ із невстановленим власником відходів.
Нагадаємо, що у Первомайському районі Миколаївщини державні інспектори виявили чотири стихійні сміттєзвалища загальною площею близько 1000 квадратних метрів.
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