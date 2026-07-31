Між Коблевим та Виноградним виявили стихійне сміттєзвалище

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекція

У Коблівській громаді Миколаївського району виявили несанкціоноване сміттєзвалище вздовж ґрунтової дороги між селами Коблеве та Виноградне.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Інспектори обстежили ділянку після звернення громадян через електронний сервіс «ЕкоЗагроза» та підтвердили наявність накопиченого сміття.

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекція Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекція

Державна екологічна інспекція направила вимогу до виконавчого комітету Коблівської сільської ради з вимогою прибрати територію. Згідно із законодавством, саме місцева влада відповідає за ліквідацію звалищ із невстановленим власником відходів.

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекція

Нагадаємо, що у Первомайському районі Миколаївщини державні інспектори виявили чотири стихійні сміттєзвалища загальною площею близько 1000 квадратних метрів.