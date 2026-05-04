Зеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані. Фото: ukrinform.ua

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічей із європейськими партнерами в Єревані напередодні саміту Європейської політичної спільноти.

За його словами глави держави, переговори були зосереджені на трьох ключових напрямах: дипломатії для завершення війни, фінансовій підтримці України та посиленні обороноздатності.

«Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора…», — зазначив він.

Окремо президент наголосив на важливості реалізації європейського пакета допомоги обсягом 90 мільярдів євро.

«Друге: реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – прискорюємо це фінансування», — повідомив Володимир Зеленський.

Також ішлося про зміцнення протиповітряної оборони та підтримку енергетичного сектору.

«Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики», — додав він.

Президент зазначив, що Україна вже готується до наступного опалювального сезону та працює над диверсифікацією допомоги у цій сфері.

Крім цього, Володимир Зеленський під час візиту до Єревана провів зустріч із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Сторони детально обговорили розвиток двосторонніх відносин між Україною та Чехією. Глава держави наголосив, що існує потенціал для подальшого посилення співпраці.