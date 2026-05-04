Зеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані
Марія Хаміцевич
8:37, 04 травня, 2026
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічей із європейськими партнерами в Єревані напередодні саміту Європейської політичної спільноти.
За його словами глави держави, переговори були зосереджені на трьох ключових напрямах: дипломатії для завершення війни, фінансовій підтримці України та посиленні обороноздатності.
«Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора…», — зазначив він.
Окремо президент наголосив на важливості реалізації європейського пакета допомоги обсягом 90 мільярдів євро.
«Друге: реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – прискорюємо це фінансування», — повідомив Володимир Зеленський.
Також ішлося про зміцнення протиповітряної оборони та підтримку енергетичного сектору.
«Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики», — додав він.
Президент зазначив, що Україна вже готується до наступного опалювального сезону та працює над диверсифікацією допомоги у цій сфері.
Крім цього, Володимир Зеленський під час візиту до Єревана провів зустріч із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Сторони детально обговорили розвиток двосторонніх відносин між Україною та Чехією. Глава держави наголосив, що існує потенціал для подальшого посилення співпраці.
