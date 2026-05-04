 Зеленський підбив підсумки переговорів перед самітом

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 10.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 10.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані

Зеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані. Фото: ukrinform.uaЗеленський назвав три пріоритети переговорів у Єревані. Фото: ukrinform.ua

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічей із європейськими партнерами в Єревані напередодні саміту Європейської політичної спільноти.

За його словами глави держави, переговори були зосереджені на трьох ключових напрямах: дипломатії для завершення війни, фінансовій підтримці України та посиленні обороноздатності.

«Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора…», — зазначив він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Окремо президент наголосив на важливості реалізації європейського пакета допомоги обсягом 90 мільярдів євро.

«Друге: реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – прискорюємо це фінансування», — повідомив Володимир Зеленський.

Також ішлося про зміцнення протиповітряної оборони та підтримку енергетичного сектору.

«Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики», — додав він.

Президент зазначив, що Україна вже готується до наступного опалювального сезону та працює над диверсифікацією допомоги у цій сфері.

Крім цього, Володимир Зеленський під час візиту до Єревана провів зустріч із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Сторони детально обговорили розвиток двосторонніх відносин між Україною та Чехією. Глава держави наголосив, що існує потенціал для подальшого посилення співпраці.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна уразила ракетний корабель РФ із «Калібрами», — Зеленський
В ОВА повідомили про стан постраждалих після удару «Іскандером» по Миколаєву
У Москві дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кілометрів від Кремля
Реклама
Читайте також:
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Москві дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кілометрів від Кремля
В ОВА повідомили про стан постраждалих після удару «Іскандером» по Миколаєву
Україна уразила ракетний корабель РФ із «Калібрами», — Зеленський

В ОВА повідомили про стан постраждалих після удару «Іскандером» по Миколаєву

Порвані прапори й безлад: на кладовищах у Миколаєві перевірять стан могил захисників

У Москві дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кілометрів від Кремля