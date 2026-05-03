Зеленський прибув до Єревана на саміт Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський у неділю прибув до столиці Вірменії Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Про це він повідомив у соцмережах.

Глава держави зазначив, що під час візиту заплановано низку зустрічей із міжнародними партнерами, головною темою яких стане посилення безпеки та координації.

«Прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Попереду багато зустрічей. Ключове – більше безпеки та координації для всіх нас», — повідомив Володимир Зеленський.

За словами речника президента, очікуються переговори з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

Наступного дня має відбутися сам саміт, після чого триватимуть двосторонні та багатосторонні зустрічі.

Нагадаємо, що минулого місяця Україна отримала від Європейського Союзу умови для вступу за трьома останніми переговорними кластерами.

