 ЄС на фінальному етапі погодження 90 млрд євро допомоги Україні

У ЄС готуються ухвалити рішення про €90 млрд для України

Європейський Союз перейшов до фінального етапу погодження рішення про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє DW.

Питання винесли на засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС, яке має відбутися 22 квітня. Під час зустрічі планують затвердити зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу — це останній технічний крок перед запуском фінансування.

Зазначається, що цей пункт внесли до порядку денного без обговорення, що зазвичай свідчить про попередню згоду між державами-членами. У разі схвалення документ остаточно затвердять письмовою процедурою, після чого рішення набуде чинності.

Очікується, що процес може пришвидшитися після змін у політичній ситуації в Угорщині. Після поразки партії прем’єр-міністра Віктора Орбана на виборах у ЄС розраховують на розблокування не лише кредиту для України, а й 20-го пакета санкцій проти Росії.

Сам Петер Мадяр наголосив, що відповідне рішення щодо кредиту було погоджено ще в грудні. Водночас він погоджується з тим, що Угорщина не повинна брати участь у цьому, бо перебуває у дуже складній економічній ситуації. Але Петер Мадяр додав, що не розуміє, чому Віктор Орбан порушував питання кредиту, коли рішення вже ухвалене.

