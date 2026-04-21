У ЄС готуються ухвалити рішення про €90 млрд для України
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:42, 21 квітня, 2026
-
Європейський Союз перейшов до фінального етапу погодження рішення про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро.
Про це повідомляє DW.
Питання винесли на засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС, яке має відбутися 22 квітня. Під час зустрічі планують затвердити зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу — це останній технічний крок перед запуском фінансування.
Зазначається, що цей пункт внесли до порядку денного без обговорення, що зазвичай свідчить про попередню згоду між державами-членами. У разі схвалення документ остаточно затвердять письмовою процедурою, після чого рішення набуде чинності.
Очікується, що процес може пришвидшитися після змін у політичній ситуації в Угорщині. Після поразки партії прем’єр-міністра Віктора Орбана на виборах у ЄС розраховують на розблокування не лише кредиту для України, а й 20-го пакета санкцій проти Росії.
Сам Петер Мадяр наголосив, що відповідне рішення щодо кредиту було погоджено ще в грудні. Водночас він погоджується з тим, що Угорщина не повинна брати участь у цьому, бо перебуває у дуже складній економічній ситуації. Але Петер Мадяр додав, що не розуміє, чому Віктор Орбан порушував питання кредиту, коли рішення вже ухвалене.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.