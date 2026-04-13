Переможець виборів в Угорщині розповів про ставлення до України, війни та кредиту ЄС
18:15, 13 квітня, 2026
Очільник партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр провів пресконференцію, де розповів про ставлення до України.
Про це він сказав під час пресконференції у Конгрес-виставковому центрі Hungexpo, пише hromadske.
Журналісти запитали Петера Мадяра про політику щодо України. Той наголосив, що уряд «прагнутиме союзницьких, якщо можливо, дружніх відносин з усіма сусідніми країнами».
Він запевнив, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським — «якщо не деінде, то на Європейській Раді».
«Усі в Угорщині знають, що Україна є жертвою в цій війні», і ніхто ззовні не має права говорити, на яких умовах Україна має укласти мир, заявив Петер Мадяр.
Передумовою врегулювання відносин з Україною він вбачає врегулювання прав угорської меншини, але додав, що це зрозуміло і для українського керівництва.
На питання щодо кредиту у 90 мільярдів євро для України від Євросоюзу, Петер Мадяр наголосив, що відповідне рішення було погоджено ще в грудні.
Він додав, що рішення про кредит було ухвалене з розумінням того, що воно не стосуватиметься Угорщини. Особисто Петер Мадяр погоджується з тим, що Угорщина не повинна брати участь у цьому, бо перебуває у дуже складній економічній ситуації. Але Петер Мадяр додав, що не розуміє, чому Віктор Орбан порушував питання кредиту, коли рішення вже ухвалене.
Він також заявив, що не підтримує прискорене членство України в ЄС, адже країна ще перебуває у стані війни. Нині це питання не має значення, бо переговори про вступ не можна проводити належним чином, вважає Петер Мадяр. Якщо це питання стане актуальним, в Угорщині відбудеться референдум, підсумував Петер Мадяр.
На його думку, багато держав займають подібну позицію: лідери ЄС, з якими він зустрічався, вважають, що Україну зараз не можна прийняти до ЄС.
Петер Мадяр висловив думку, Україна повинна пройти той самий процес вступу, що й інші країни, чого, на його думку, не станеться протягом 10 років.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.
