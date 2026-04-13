 Переможець виборів в Угорщині розповів про ставлення до України, війни та кредиту ЄС

Петер Мадяр, скриншот з пресконференціїПетер Мадяр, скриншот з пресконференції

Очільник партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр провів пресконференцію, де розповів про ставлення до України.

Про це він сказав під час пресконференції у Конгрес-виставковому центрі Hungexpo, пише hromadske.

Журналісти запитали Петера Мадяра про політику щодо України. Той наголосив, що уряд «прагнутиме союзницьких, якщо можливо, дружніх відносин з усіма сусідніми країнами».

Він запевнив, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським — «якщо не деінде, то на Європейській Раді».

«Усі в Угорщині знають, що Україна є жертвою в цій війні», і ніхто ззовні не має права говорити, на яких умовах Україна має укласти мир, заявив Петер Мадяр.

Передумовою врегулювання відносин з Україною він вбачає врегулювання прав угорської меншини, але додав, що це зрозуміло і для українського керівництва.

На питання щодо кредиту у 90 мільярдів євро для України від Євросоюзу, Петер Мадяр наголосив, що відповідне рішення було погоджено ще в грудні.

Він додав, що рішення про кредит було ухвалене з розумінням того, що воно не стосуватиметься Угорщини. Особисто Петер Мадяр погоджується з тим, що Угорщина не повинна брати участь у цьому, бо перебуває у дуже складній економічній ситуації. Але Петер Мадяр додав, що не розуміє, чому Віктор Орбан порушував питання кредиту, коли рішення вже ухвалене.

Він також заявив, що не підтримує прискорене членство України в ЄС, адже країна ще перебуває у стані війни. Нині це питання не має значення, бо переговори про вступ не можна проводити належним чином, вважає Петер Мадяр. Якщо це питання стане актуальним, в Угорщині відбудеться референдум, підсумував Петер Мадяр.

На його думку, багато держав займають подібну позицію: лідери ЄС, з якими він зустрічався, вважають, що Україну зараз не можна прийняти до ЄС.

Петер Мадяр висловив думку, Україна повинна пройти той самий процес вступу, що й інші країни, чого, на його думку, не станеться протягом 10 років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Останні новини про: Вибори

Законопроєкт про повоєнні вибори представлять у парламенті найближчим часом, — Стефанчук
Зеленський заявив, що вибори відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового перемир’я
ЦВК закликає українців за кордоном оновити виборчу адресу
Реклама
Читайте також:
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
Останні новини про: Вибори

ЦВК закликає українців за кордоном оновити виборчу адресу
Зеленський заявив, що вибори відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового перемир’я
Законопроєкт про повоєнні вибори представлять у парламенті найближчим часом, — Стефанчук

«Не чекайте школи»: У Миколаєві закликають вакцинувати дітей проти кору за новим графіком

У Первомайську затягнулося будівництво насосної станції: прокуратура вимагає розірвання договору

3 години тому

На Великдень у Миколаєві випала понад половина місячної норми дощів

Головне сьогодні