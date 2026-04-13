 Зеленський привітав Мадяра із перемогою в Угорщині

«Важливо, коли перемагає конструктивний підхід», — Зеленський привітав Мадяра із перемогою в Угорщині

Зеленський привітав Мадяра із перемогою в Угорщині. Фото: korrespondent.netЗеленський привітав Мадяра із перемогою в Угорщині. Фото: korrespondent.net

Президент Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід», — написав Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна прагне підтримувати добросусідські відносини з усіма європейськими країнами та готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

«Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі», — додав він.

За попередніми результатами підрахунку голосів, на парламентських виборах в Угорщині перемогла опозиційна партія TISZA, отримавши більшість місць у парламенті. Чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку.

Нагадаємо, що вибори відбулися за рекордної явки — понад 77% виборців.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський: Україна планує завершити ремонт нафтопроводу «Дружба» навесні
Розміщення бази США або спільної бази з Європою зменшить ризики для України, — Зеленський
Україна отримала нову партію ракет до Patriot

На Великдень росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Миколаївщину

Миколаївщина — серед лідерів ремонту доріг: виконали 69,3% плану

Генштаб: РФ понад 7 тисяч разів порушила «великоднє перемир’я»