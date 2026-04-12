Парламентські вибори в Угорщині завершилися: явка стала найвищою за десятиліття

Рекордна явка: в Угорщині закрилися дільниці на парламентських виборах. Фото: Denes Erdos/AP Photo/dpa/picture alliance

В Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах — дільниці закрилися о 19:00 неділі, 12 квітня. Цього дня в країні зафіксували рекордну явку виборців.

Про це повідомляє Тelex.

Зазначається, що голосування проходило на 10 047 виборчих дільницях у 3154 населених пунктах по всій країні та у 23 районах Будапешта. Водночас виборці, які залишилися в чергах після закриття дільниць, можуть проголосувати.

За даними Національної виборчої комісії, станом на 18:30 явка склала 77,80% — це 5,856 мільйонів осіб.

Медіа Telex пише, що абсолютний рекорд 2002 року було побито ще за 2 години до завершення голосування. Так, станом на 17:00 свій голос віддали понад 74% виборців, або 5,5 мільйонів людей.

Для порівняння, у 2022 році явка на виборах до 18:30 становила 67,8%.

На цих виборах головними конкурентами є опозиційна партія «Тиса» Петера Мадьяра та правляча партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана.

За результатами опитування 21 Research Center, проведеного з 8 до 11 квітня, «Тиса» може отримати 55% голосів — це 132 мандати у парламенті. Партія Орбана, згідно з даними опитування, набере 38% і отримає 61 мандат.

Нагадаємо, що американські сенатори Джин Шахін та Том Тілліс планують подати законопроєкт про санкції проти високопосадовців Угорщини, яких вважають причетними до перешкоджання підтримці України.