 Угорщина обирає парламент: явка стала найвищою з 2002 року

Парламентські вибори в Угорщині завершилися: явка стала найвищою за десятиліття

Рекордна явка: в Угорщині закрилися дільниці на парламентських виборах.

В Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах — дільниці закрилися о 19:00 неділі, 12 квітня. Цього дня в країні зафіксували рекордну явку виборців.

Про це повідомляє Тelex.

Зазначається, що голосування проходило на 10 047 виборчих дільницях у 3154 населених пунктах по всій країні та у 23 районах Будапешта. Водночас виборці, які залишилися в чергах після закриття дільниць, можуть проголосувати.

За даними Національної виборчої комісії, станом на 18:30 явка склала 77,80% — це 5,856 мільйонів осіб.

Медіа Telex пише, що абсолютний рекорд 2002 року було побито ще за 2 години до завершення голосування. Так, станом на 17:00 свій голос віддали понад 74% виборців, або 5,5 мільйонів людей.

Для порівняння, у 2022 році явка на виборах до 18:30 становила 67,8%.

На цих виборах головними конкурентами є опозиційна партія «Тиса» Петера Мадьяра та правляча партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана.

За результатами опитування 21 Research Center, проведеного з 8 до 11 квітня, «Тиса» може отримати 55% голосів — це 132 мандати у парламенті. Партія Орбана, згідно з даними опитування, набере 38% і отримає 61 мандат.

Нагадаємо, що американські сенатори Джин Шахін та Том Тілліс планують подати законопроєкт про санкції проти високопосадовців Угорщини, яких вважають причетними до перешкоджання підтримці України.

Останні новини про: ЄС

Єврокомісія виділила €1,5 млрд на розвиток оборонки України: куди підуть кошти
Глава дипломатії ЄС Каллас приїхала до України
Єврокомісія прогнозує економічні труднощі для ЄС, попри перемир’я на Близькому Сході
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
У Миколаєві на Великдень запустили святковий трамвай: пасажирам дарували паски

Вихопив телефон і вибіг на зупинці: у Миколаєві чоловік пограбував пасажира тролейбуса

Замість пшениці — технічні культури: на Херсонщині змінюють структуру посівів через обстріли

Миколаївщина — серед лідерів ремонту доріг: виконали 69,3% плану