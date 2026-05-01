 В уряді прогнозують підписання договору про вступ до ЄС у 2027 році

Україна може підписати договір про вступ до ЄС у 2027 році, — віцепрем’єр з євроінтеграції

Тарас Качка заявив, що Україна може підписати договір про вступ до ЄС уже у 2027 році.

Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до Європейського Союзу протягом 12–18 місяців і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ЄС передав Україні 145 вимог для відкриття переговорних кластерів. Більшість із них стосується приведення законодавства та роботи державних інституцій до стандартів Союзу.

«Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12–18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС», — зазначив Тарас Качка.

Він додав, що технічна робота з Європейська комісія триває за всіма шістьма переговорними кластерами. У березні Україна також отримала додаткові умови для завершення цього етапу.

Після підписання договору про вступ документ мають ратифікувати парламенти всіх країн-членів ЄС та Україна, що може тривати кілька років.

Нагадаємо, що минулого місяця Україна отримала від Європейського Союзу умови для вступу за трьома останніми переговорними кластерами.

Раніше єврокомісарка Марта Кос наголошувала на необхідності повного впровадження реформ перед вступом України до блоку. Водночас віцепрем’єр-міністр Тарас Качка заявляв, що Україна не має часу чекати десятиліттями на підтвердження незворотності змін.

Останні новини про: ЄС

У ЄС готують 21-й пакет санкцій проти РФ: обіцяють жорсткі обмеження в енергетиці
ЄС готує перший оборонний пакет для України на €6 млрд, — фон дер Ляєн
ЄС може вимагати від України запровадження ПДВ для ФОПів як умову кредиту у €90 млрд, — Bloomberg
Читайте також:
новини
Ритуальна служба у Миколаєві просить перенести паркан на Мішковському кладовищі: немає місць у почесному секторі

Юлія Лук’яненко
новини
У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів

Даріна Мельничук
новини
«Ми їх виселили, але вони знову з’явилися», — голова Інгульського району Миколаєва про інцидент із проживанням безхатьків у бліндажах

Даріна Мельничук
новини
За роки війни Миколаїв втратив чверть школярів

Альона Коханчук
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
Сєнкевич пропонує передати недобудову зі стоянкою на 3-й Слобідській КП «Тайсмет»

ОСВІТА

В управлінні освіти Миколаєва розраховують на 2,5 тисячі першокласників на 1 вересня

3 години тому

У центрі Львова викрали меморіальну таблицю Дудаєву: підозрюють молодиків з Миколаївщини

Головне сьогодні