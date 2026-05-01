Україна може підписати договір про вступ до ЄС у 2027 році, — віцепрем’єр з євроінтеграції

Тарас Качка заявив, що Україна може підписати договір про вступ до ЄС уже у 2027 році. Фото: Getty Images

Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до Європейського Союзу протягом 12–18 місяців і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ЄС передав Україні 145 вимог для відкриття переговорних кластерів. Більшість із них стосується приведення законодавства та роботи державних інституцій до стандартів Союзу.

«Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12–18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС», — зазначив Тарас Качка.

Він додав, що технічна робота з Європейська комісія триває за всіма шістьма переговорними кластерами. У березні Україна також отримала додаткові умови для завершення цього етапу.

Після підписання договору про вступ документ мають ратифікувати парламенти всіх країн-членів ЄС та Україна, що може тривати кілька років.

Нагадаємо, що минулого місяця Україна отримала від Європейського Союзу умови для вступу за трьома останніми переговорними кластерами.

Раніше єврокомісарка Марта Кос наголошувала на необхідності повного впровадження реформ перед вступом України до блоку. Водночас віцепрем’єр-міністр Тарас Качка заявляв, що Україна не має часу чекати десятиліттями на підтвердження незворотності змін.