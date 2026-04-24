Bloomberg: ЄС може розпочати перші переговори про вступ України у найближчі місяці

Лідери країн Європейського Союзу домовилися, що перші переговори про вступ України до блоку можуть розпочатися найближчими тижнями або місяцями.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного посадовця Європейського Союзу.

Водночас конкретні дати вступу України до Європейського Союзу залишаються невизначеними. Як зазначає видання, частина країн-членів побоюється наслідків можливого вступу України для бюджету блоку, а також для сільськогосподарського і транспортного секторів.

Нагадаємо, що минулого місяця Україна отримала від Європейського Союзу умови для вступу за трьома останніми переговорними кластерами.

Раніше єврокомісарка Марта Кос наголошувала на необхідності повного впровадження реформ перед вступом України до блоку. Водночас віцепрем’єр-міністр Тарас Качка заявляв, що Україна не має часу чекати десятиліттями на підтвердження незворотності змін.

