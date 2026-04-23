ЄС посилює тиск на РФ: деталі нового пакету санкцій

ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

Європейський Союз затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії — найбільший за останні два роки. Обмеження спрямовані на ключові сфери, які забезпечують ведення війни проти України, й охоплюють енергетику, фінанси, оборонну промисловість та логістику.

Новий пакет передбачає основу для майбутньої заборони морських перевезень російської нафти та нафтопродуктів. Це питання ще обговорюватиметься з країнами G7.

Окремо ЄС розширив санкції проти «тіньового флоту» РФ — до списку додано ще 46 суден. Їм заборонено заходити в порти ЄС та отримувати послуги. Також запроваджено обмеження щодо операцій із портами Мурманськ і Туапсе, а також нафтовим терміналом у порту Карімун (Індонезія), які використовуються для обходу цінових обмежень на російську нафту.

У фінансовому секторі під санкції потрапили 20 російських банків, а також фінансові установи з третіх країн, які допомагають обходити європейські обмеження або пов’язані з російською банківською системою.

Суттєво розширено й обмеження проти військово-промислового комплексу РФ — санкції запроваджено щодо 58 компаній та пов’язаних із ними осіб, які беруть участь у виробництві озброєнь, зокрема безпілотників.

Окремо ЄС додав до списку 16 організацій із Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі, які постачали Росії товари подвійного призначення або військову продукцію.

Також запроваджено нові експортні обмеження на верстати з ЧПК, радіообладнання, високоякісні мастильні матеріали, хімічну продукцію та вироби зі сталі. Частково посилено й імпортні заборони на сировину та матеріали, які приносять РФ значні доходи.

Окремий блок санкцій стосується порушень прав людини: до списку внесли п’ять осіб і одну організацію, причетні до викрадення та примусового переміщення українських дітей, а також чотирьох осіб, пов’язаних із привласненням української культурної спадщини.

Крім того, ЄС уперше в межах санкцій проти Білорусі додав до списку китайську державну організацію, яка бере участь у виробництві білоруської військової продукції.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що самого лише ухвалення 20-го пакета санкцій Європейським Союзом уже недостатньо — його потрібно суттєво посилити.