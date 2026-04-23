 У Миколаєві вибухнула граната: загинув чоловік

  • 23 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 11.2° Легкий дощ

В квартирі у Миколаєві вибухнула граната: загинув чоловік, є постраждала

У Миколаєві вибухнула граната: загинув чоловік. Фото: Нацполіція

У Миколаєві в мікрорайоні Ліски вибухнула граната в одній із квартир багатоповерхового будинку. Через це загинув чоловік, ще одна жінка отримала травми.

Як зазначили в Нацполіції, повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців вдень 23 квітня. На місце виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, медики та рятувальники.

За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната. Загинув 45-річний чоловік, травм зазнала його 38-річна співмешканка. У помешканні також перебував 11-річний син жінки — за попередньою інформацією, він не постраждав.

Наразі правоохоронці працюють на місці події, встановлюють усі обставини вибуху та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що Шевченківській громаді на Миколаївщині на території непрацюючого дитячого садка знайшли російський касетний боєприпас. Його знищили вибухотехніки.

