У Миколаєві помер президент регіональної торгово-промислової палати Ігор Катвалюк

Ігор Катвалюк. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві на 60-му році життя помер президент регіональної торгово-промислової палати Ігор Катвалюк.

У Палаті зазначили, що він очолював установу дві каденції — з 2012 року.

«Для ТПП України є великою втратою передчасна смерть на 60-му році життя Ігоря Катвалюка, який був одним із лідерів регіональної бізнес-спільноти, і залишався у Миколаєві у найскладніших випробуваннях війни, як патріот, професіонал та людина, яка присвятила життя розвитку підприємництва та підтримці бізнесу в регіоні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 2010 року, він працював заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації та був радником міського голови.

Прощання з Ігорем Катвалюком відбудеться у п’ятницю, 15 травня, об 11:00 у Кафедральний собор Касперовської ікони Божої Матері на розі вулиці Садової та Центрального проспекту.

