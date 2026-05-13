У Миколаєві помер президент регіональної торгово-промислової палати Ігор Катвалюк

У Миколаєві на 60-му році життя помер президент регіональної торгово-промислової палати Ігор Катвалюк.

У Палаті зазначили, що він очолював установу дві каденції — з 2012 року.

«Для ТПП України є великою втратою передчасна смерть на 60-му році життя Ігоря Катвалюка, який був одним із лідерів регіональної бізнес-спільноти, і залишався у Миколаєві у найскладніших випробуваннях війни, як патріот, професіонал та людина, яка присвятила життя розвитку підприємництва та підтримці бізнесу в регіоні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 2010 року, він працював заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації та був радником міського голови.

Прощання з Ігорем Катвалюком відбудеться у п’ятницю, 15 травня, об 11:00 у Кафедральний собор Касперовської ікони Божої Матері на розі вулиці Садової та Центрального проспекту.

Раніше повідомлялось, що пішов із життя науковець, освітянин Валерій Будак. Він багато років очолював Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.

