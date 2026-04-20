Помер ексректор університету Сухомлинського Валерій Будак

Валерій Будак. Фото: Преступности.нет

У понеділок, 20 квітня, пішов із життя науковець, освітянин Валерій Будак. Він багато років очолював Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.

Про це повідомили в Національній академії педагогічних наук України.

«Вчені Національної академії педагогічних наук України висловлюють щирі глибокі співчуття рідним та близьким Валерія Дмитровича. Про нього залишиться світла пам’ять у серцях соратників і однодумців, а його академічні досягнення слугуватимуть на благо розвитку України», — йдеться у повідомленні.

Про Валерія Будака

Валерій Будак був академіком Національної академії педагогічних наук України, доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України та почесним громадянином Миколаєва. Університет імені Сухомлинського він очолював майже три десятиліття — з 1996 до 2024 року. Після завершення ректорської каденції працював радником ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Народився Валерій Будак 14 вересня 1947 року у Корсуні-Шевченківському на Черкащині. Закінчив фізико-математичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту, а згодом аспірантуру Миколаївського кораблебудівного інституту.

Його наукова діяльність охоплювала розвиток педагогічної освіти, управління освітніми процесами та дослідження у сфері механіки деформівного твердого тіла. Значну увагу вчений приділяв підготовці майбутніх педагогів і формуванню професійної особистості в університетському середовищі.

Валерій Будак є автором і співавтором понад 390 наукових праць, зокрема монографій, підручників і навчально-методичних посібників. Під його керівництвом захищено кандидатські дисертації, він організовував міжнародні та всеукраїнські наукові конференції й очолював редакційну колегію «Наукового вісника» університету.

За вагомий внесок у розвиток науки й освіти був відзначений державними нагородами, серед яких ордени «За заслуги» II та III ступенів, Почесні грамоти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, відзнаки Міністерства освіти і науки України та медалі НАПН України. Також він став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.