Помер ексректор університету Сухомлинського Валерій Будак
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:05, 20 квітня, 2026
-
У понеділок, 20 квітня, пішов із життя науковець, освітянин Валерій Будак. Він багато років очолював Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.
Про це повідомили в Національній академії педагогічних наук України.
«Вчені Національної академії педагогічних наук України висловлюють щирі глибокі співчуття рідним та близьким Валерія Дмитровича. Про нього залишиться світла пам’ять у серцях соратників і однодумців, а його академічні досягнення слугуватимуть на благо розвитку України», — йдеться у повідомленні.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Про Валерія Будака
Валерій Будак був академіком Національної академії педагогічних наук України, доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України та почесним громадянином Миколаєва. Університет імені Сухомлинського він очолював майже три десятиліття — з 1996 до 2024 року. Після завершення ректорської каденції працював радником ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Народився Валерій Будак 14 вересня 1947 року у Корсуні-Шевченківському на Черкащині. Закінчив фізико-математичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту, а згодом аспірантуру Миколаївського кораблебудівного інституту.
Його наукова діяльність охоплювала розвиток педагогічної освіти, управління освітніми процесами та дослідження у сфері механіки деформівного твердого тіла. Значну увагу вчений приділяв підготовці майбутніх педагогів і формуванню професійної особистості в університетському середовищі.
Валерій Будак є автором і співавтором понад 390 наукових праць, зокрема монографій, підручників і навчально-методичних посібників. Під його керівництвом захищено кандидатські дисертації, він організовував міжнародні та всеукраїнські наукові конференції й очолював редакційну колегію «Наукового вісника» університету.
За вагомий внесок у розвиток науки й освіти був відзначений державними нагородами, серед яких ордени «За заслуги» II та III ступенів, Почесні грамоти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, відзнаки Міністерства освіти і науки України та медалі НАПН України. Також він став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.