Через ДТП ексректора Будака засудили на 3 роки умовно та забрали водійське посвідчення

ДТП за участю ексректора Валерія Будака, вересень 2024 року. Фото: Нацполіція

Ексректора Миколаївського національного університету ім. Сухомлинського Валерія Будака засудили до трьох років умовного строку та позбавили водійського посвідчення на два роки, через те, що він збив жінку на пішохідному переході.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

За даними суду, у вересні 2024 року чоловік, керуючи автомобілем Mazda, збив 64-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на перетині вулиць Велика Морська та Вадима Благовісного (колишня Нікольська). Постраждала отримала тяжкі травми.

В суді Валерій Будак визнав провину, пояснив, що не помітив потерпілу, щиро каявся і допомагав постраждалій відновлювати здоров’я. Під час розгляду суд дослідив розписку потерпілої, яка підтвердила, що отримала компенсацію моральної та матеріальної шкоди і претензій до обвинуваченого немає.

Суд при призначенні покарання врахував позитивну характеристику та державні нагороди Будака.

«Обираючи міру покарання, суд врахував той факт, що останній позитивно характеризується, має державні нагороди та відзнаки, щиро кається, добровільно відшкодував завдану шкоду. Крім цього, суд взяв до уваги позицію прокурора, яка вважала, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства», — йдеться у повідомленні.

Суд визнав ексректора винним і призначив йому три роки тюрми умовно з випробувальним строком два роки. Крім того, Будака позбавили права керувати авто на два роки.

Раніше повідомлялось, що у Баштанському районі Миколаївської області сталася смертельна аварія, в якій загинув 54-річний водій.

