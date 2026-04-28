Загиблим у центрі Миколаєва виявився 19-річний юнак: поліція розслідує самогубство
- Таміла Ксьонжик
13:20, 28 квітня, 2026
У Миколаєві поліція встановила особу загиблого, який вчора вдень вистрибнув з даху адмінбудівлі на вулиці Адміральській.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Ним виявився 19-річний місцевий житель. Хлопець помер на місці від отриманих травм.
Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що у загиблого були ментальні порушення.
Подію кваліфікували як самогубство (за статтею 115 Кримінального кодексу України).
Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини та причини вчинку.
Нагадаємо, що вдень, 27 квітня, із зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА та облради стрибнув хлопець. Він загинув.
Останні новини про: Миколаїв
