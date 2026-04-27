У Миколаєві оновили тринадцять дитячих майданчиків
- Таміла Ксьонжик
18:12, 27 квітня, 2026
У Миколаєві продовжують приводити до ладу дитячі простори у різних районах міста.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Минулого тижня фахівці комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот» відремонтували ігрові зони на вулицях Казарського, 1/2 та Привільній, 43-А.
Також на одинадцяти локаціях оновили пісок у пісочницях. Роботи охопили адреси: вулиці Самойловича, 5-А, Янтарна, 67, Металургів, 34, Вільна, 38, Колодязна, 20 та 17-А, Робоча, 5, Велика Морська, 13, Набережна, 5/11, а також проспект Миру, 52-54 та провулок Радіо, 1.
Фахівці поступово відновлюють майданчики, щоб зробити їх безпечними та придатними для відпочинку дітей.
Нагадаємо, що раніше дитячий майданчик на вулиці Колодязній, 20 у Миколаєві відремонтували. Поламані елементи замінили та все пофарбували. Але пісок ще не завезли.
