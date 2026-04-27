 У Миколаєві оновили дитячі майданчики та пісочниці за 13 адресами

У Миколаєві оновили тринадцять дитячих майданчиків

У Миколаєві оновили дитячі майданчики, фото Миколаївської міської ради

У Миколаєві продовжують приводити до ладу дитячі простори у різних районах міста.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Минулого тижня фахівці комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот» відремонтували ігрові зони на вулицях Казарського, 1/2 та Привільній, 43-А.

Також на одинадцяти локаціях оновили пісок у пісочницях. Роботи охопили адреси: вулиці Самойловича, 5-А, Янтарна, 67, Металургів, 34, Вільна, 38, Колодязна, 20 та 17-А, Робоча, 5, Велика Морська, 13, Набережна, 5/11, а також проспект Миру, 52-54 та провулок Радіо, 1.

Фахівці поступово відновлюють майданчики, щоб зробити їх безпечними та придатними для відпочинку дітей.

У Миколаєві оновили дитячі майданчики, фото Миколаївської міської радиУ Миколаєві оновили дитячі майданчики, фото Миколаївської міської ради
У Миколаєві оновили дитячі майданчики, фото Миколаївської міської радиУ Миколаєві оновили дитячі майданчики, фото Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що раніше дитячий майданчик на вулиці Колодязній, 20 у Миколаєві відремонтували. Поламані елементи замінили та все пофарбували. Але пісок ще не завезли.

