Вартість проїзду у Первомайську збільшили до 16 гривень
- Юлія Лук’яненко
17:00, 27 квітня, 2026
У ще одному місті на Миколаївщині підвищили вартість проїзду у громадському транспорті. У Первомайську тариф в автобусах становитиме 16 гривень.
Про це йдеться в рішенні виконавчого комітету Первомайської міськради.
Згідно з рішенням, для автобусів які їздять у звичайному режимі та режимі маршрутки вартість проїзду буде 16 гривень. Рішення набрало чинності з дня офіційного оприлюднення — 24 квітня.
З перевізниками мають укласти додаткові угоди.
У виконкомі Первомайської міськради повідомили, що тариф підтримали і члени виконкому, і перевізники.
«Перевізникам рекомендовано провести додаткову роз’яснювальну роботу з водіями щодо культури обслуговування пасажирів, дотримання належного санітарного стану транспортних засобів і кінцевих зупинок», — повідомили у міськраді Первомайська.
Нагадаємо, що з 27 квітня підвищили вартість проїзду у маршрутках та автобусах Миколаєва, а з 4 травня і в електротранспорті. У середньому тариф виріс на 33%.
З 1 квітня у Південноукраїнську та Новій Одесі змінили тариф на проїзд в автобусах. Подорожчання пов'язали, зокрема, зі збільшенням вартості пального.
