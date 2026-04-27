 Підвищення вартості проїзду в Первомайську: що змінилося

  • понеділок

    27 квітня, 2026

  • 12.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 12.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вартість проїзду у Первомайську збільшили до 16 гривень

У Первомайську підвищили вартість проїзду. Фото: ютуб

У ще одному місті на Миколаївщині підвищили вартість проїзду у громадському транспорті. У Первомайську тариф в автобусах становитиме 16 гривень.

Про це йдеться в рішенні виконавчого комітету Первомайської міськради.

Згідно з рішенням, для автобусів які їздять у звичайному режимі та режимі маршрутки вартість проїзду буде 16 гривень. Рішення набрало чинності з дня офіційного оприлюднення — 24 квітня.

З перевізниками мають укласти додаткові угоди.

У виконкомі Первомайської міськради повідомили, що тариф підтримали і члени виконкому, і перевізники.

«Перевізникам рекомендовано провести додаткову роз’яснювальну роботу з водіями щодо культури обслуговування пасажирів, дотримання належного санітарного стану транспортних засобів і кінцевих зупинок», — повідомили у міськраді Первомайська.

Рішення виконкому про збільшення вартості проїзду. Скриншот з сайту Первомайської міськради

Нагадаємо, що з 27 квітня підвищили вартість проїзду у маршрутках та автобусах Миколаєва, а з 4 травня і в електротранспорті. У середньому тариф виріс на 33%.

З 1 квітня у Південноукраїнську та Новій Одесі змінили тариф на проїзд в автобусах. Подорожчання пов'язали, зокрема, зі збільшенням вартості пального.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

