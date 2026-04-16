 Розкрадання 150 тисяч на ремонті системи водопостачання: деталі справи у Первомайському районі

₴150 тис. збитків: у Первомайському районі підозрюють підрядника

Розкрадання 150 тисяч на ремонті системи водопостачання: фото Національної Поліції

На Миколаївщині поліцейські повідомили про підозру директору будівельного підприємства, який привласнив понад 150 тисяч гривень.

Поліція Миколаївської області повідомляє, що підозрюваний своїми діями завдав збитків громаді на понад 150 тисяч гривень. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років увʼязнення. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що упродовж 2024 року 60-річний керівник товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір із сільською радою на проведення робіт у двох селах Синюшинобрідської громади Первомайського району.

Миколаївська обласна прокуратура зазначає також, що фігурант безпідставно включав у документи витрати, які не здійснювались. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Прикладом розбіжностей у документації стали фіктивні довідки про вартість будівельних робіт, що дозволило зловмиснику привласнити бюджетні кошти.

Варто нагадати, що на Миколаївщині перед судом постане директор підприємства, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції школи у селищі міського типу Воскресенське.

Останні новини про: Первомайськ

На Миколаївщині народилося немовля вагою 690 грамів
У Первомайську затягнулося будівництво насосної станції: прокуратура вимагає розірвання договору
Музей цеглин: жителька Первомайська створила колекцію старовинних будівельних матеріалів
Читайте також:
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
новини
За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання

Даріна Мельничук
новини
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

Анна Гакман
Останні новини про: Первомайськ

Музей цеглин: жителька Первомайська створила колекцію старовинних будівельних матеріалів
У Первомайську затягнулося будівництво насосної станції: прокуратура вимагає розірвання договору
На Миколаївщині народилося немовля вагою 690 грамів

Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

4 години тому

Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Головне сьогодні