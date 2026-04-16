₴150 тис. збитків: у Первомайському районі підозрюють підрядника

Розкрадання 150 тисяч на ремонті системи водопостачання: фото Національної Поліції

На Миколаївщині поліцейські повідомили про підозру директору будівельного підприємства, який привласнив понад 150 тисяч гривень.

Поліція Миколаївської області повідомляє, що підозрюваний своїми діями завдав збитків громаді на понад 150 тисяч гривень. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років увʼязнення. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що упродовж 2024 року 60-річний керівник товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір із сільською радою на проведення робіт у двох селах Синюшинобрідської громади Первомайського району.

Миколаївська обласна прокуратура зазначає також, що фігурант безпідставно включав у документи витрати, які не здійснювались. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Прикладом розбіжностей у документації стали фіктивні довідки про вартість будівельних робіт, що дозволило зловмиснику привласнити бюджетні кошти.

