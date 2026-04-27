У Кабміну просять знизити ПДВ на засоби жіночої гігієни
- Таміла Ксьонжик
18:46, 27 квітня, 2026
На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою знизити ПДВ на засоби жіночої гігієни з 20% до 7%.
Петиція на сайті Кабінету Міністрів України.
Автори звернення пропонують прирівняти прокладки, тампони та менструальні чаші до товарів медичного призначення.
У петиції зазначають, що менструація є невідворотним біологічним процесом, а не вибором споживача, тому стандартна податкова ставка створює несправедливий фінансовий тиск на жінок.
Авторка наголошує, що в умовах війни та інфляції витрати на ці критично важливі товари стають надмірними. В петиції наводять приклад інших країн де податок на таку продукцію вже знизили.
Від Уряду пропонують розробити зміни до Податкового кодексу та внести засоби гігієни до переліку виробів із пільговою ставкою оподаткування.
Раніше зазначалось, що Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну щодо запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень.
