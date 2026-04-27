 Петиція про зниження ПДВ на прокладки та тампони до 7%

У Кабміну просять знизити ПДВ на засоби жіночої гігієни

Петиція про зниження ПДВ на прокладки, ілюстративне фото istockphoto

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою знизити ПДВ на засоби жіночої гігієни з 20% до 7%.

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України.

Автори звернення пропонують прирівняти прокладки, тампони та менструальні чаші до товарів медичного призначення.

У петиції зазначають, що менструація є невідворотним біологічним процесом, а не вибором споживача, тому стандартна податкова ставка створює несправедливий фінансовий тиск на жінок.

Авторка наголошує, що в умовах війни та інфляції витрати на ці критично важливі товари стають надмірними. В петиції наводять приклад інших країн де податок на таку продукцію вже знизили.

Від Уряду пропонують розробити зміни до Податкового кодексу та внести засоби гігієни до переліку виробів із пільговою ставкою оподаткування.

Раніше зазначалось, що Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну щодо запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень.

Останні новини про: ПДВ

Миколаївська облрада просить Кабмін не запроваджувати ПДВ для малого бізнесу
Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету понад ₴840 млн ПДВ
Підприємствам Миколаївщини повернули понад ₴274 млн ПДВ

