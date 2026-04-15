 Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴840 млн ПДВ за 3 місяці 2026 року

Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету понад ₴840 млн ПДВ

Підприємці Миколаївщини сплатили понад 840 млн грн ПДВ. Архівне фото: МикВісті

У січні–березні 2026 року підприємства та підприємці Миколаївської області сплатили до державного бюджету 842,9 мільйона гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, частка ПДВ у загальній сумі надходжень до державного бюджету склала понад 19%.

Зазначається. що станом на 1 квітня 2026 року в регіональному реєстрі платників ПДВ обліковується 5574 суб’єкти господарювання. Із них 4927 — юридичні особи та 647 — фізичні особи-підприємці.

Упродовж першого кварталу цього року платниками ПДВ зареєструвалися 179 суб’єктів господарювання, серед яких 131 юридична особа та 48 ФОПів. Водночас реєстрацію платника податку анульовано для 191 суб’єкта, зокрема 132 юридичних осіб і 59 фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року підприємства Миколаївщини задекларували до відшкодування понад 213 мільйонів гривень податку на додану вартість.

