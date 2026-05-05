Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴14 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:54, 05 травня, 2026
-
За чотири місяці цього року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 13,7 мільйони гривень від плати за ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами.
За даними обласного управління Державної податкової служби, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися майже на 1,8 мільйони гривень, або на 14,7%.
Зазначається, що упродовж січня-квітня видали 955 ліцензій, зокрема, 733 — на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет, 194 — на право зберігання пального. А також 24 — на право роздрібної торгівлі пальним та 4 — на право оптової торгівлі пальним.
Водночас за порушення податкового законодавства анулювали 912 ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним.
Раніше повідомлялось, що у січні–березні цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже на десять мільйонів гривень від оплати за ліцензії.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.