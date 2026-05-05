Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴14 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне

За чотири місяці цього року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 13,7 мільйони гривень від плати за ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами.

За даними обласного управління Державної податкової служби, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися майже на 1,8 мільйони гривень, або на 14,7%.

Зазначається, що упродовж січня-квітня видали 955 ліцензій, зокрема, 733 — на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет, 194 — на право зберігання пального. А також 24 — на право роздрібної торгівлі пальним та 4 — на право оптової торгівлі пальним.

Водночас за порушення податкового законодавства анулювали 912 ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним.

Раніше повідомлялось, що у січні–березні цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже на десять мільйонів гривень від оплати за ліцензії.