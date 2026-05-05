Спорт без меж: у Миколаєві розвивають настільний теніс і легку атлетику для дітей з інвалідністю

У Миколаєві розвивають настільний теніс і легку атлетику для дітей з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві фізична культура та спорт дедалі більше стають важливим інструментом соціалізації та адаптації дітей і молоді. На базі Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю активно працюють відділення настільного тенісу та легкої атлетики, які об’єднують вихованців навколо ідеї інклюзивності, розвитку та самореалізації.

Навчально-тренувальний процес організовано з урахуванням потреб дітей, незалежно від місця їхнього навчання чи проживання. Заняття проводяться на базі кількох освітніх закладів міста. Зокрема, у Миколаївському ліцеї №38 (колегіумі) діють групи з настільного тенісу та легкої атлетики, а спеціальна школа №3 є важливою локацією для залучення дітей як із міста, так і з районів. Саме тут впроваджуються адаптивні та інклюзивні методики тренувань.

— Ми відкриті для всіх: до нас приєднуються вихованці як загальноосвітніх шкіл, так і спеціалізованих закладів. Головна мета — надати кожній дитині шанс проявити себе, — підкреслив виконувач обов’язків директора закладу Євген Воробйов.

Тренувальний процес базується на спеціальних методиках, що передбачають індивідуальний підхід до кожного вихованця. Це дозволяє забезпечити комфортні умови для занять і досягнення результатів.

Роботу спортивних напрямків координують досвідчені фахівці. Старший тренер з легкої атлетики Андрій Уютнов відповідає за розвиток дисципліни та підготовку спортсменів, а старший тренер з настільного тенісу Юрій Нестеров допомагає вихованцям опановувати техніку гри, розвивати координацію та стратегічне мислення.

— Запрошуємо до нашої спортивної родини. Ми створюємо простір, де кожен відчуває підтримку. Завдяки злагодженій роботі тренерського складу та використанню інклюзивних практик, наші діти отримують можливість не лише зміцнити тіло, а й знайти справжніх друзів. Спорт у Миколаєві продовжує жити та перемагати! — зазначив Євген Воробйов.

Розвиток таких ініціатив є важливим кроком до формування безбар’єрного середовища, у якому кожна дитина має можливість займатися спортом, розкривати свій потенціал і досягати нових висот.

Нагадаємо, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без барʼєрів» прийнята Національна стратегія із створення безбарʼєрного простору в Україні до 2030 року та затверджений План заходів з її реалізації.